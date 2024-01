Formycon Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formycon beträgt 15, was im Vergleich zum Branchenwert von 99,43 für Biotechnologieunternehmen unter dem Durchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von ca. 85 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Formycon im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,99 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor eine Unterperformance von 27,14 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologieunternehmen beträgt -9,38 Prozent, und Formycon liegt derzeit 26,6 Prozent unter diesem Wert. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, weist Formycon eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung als eher unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung von unserer Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -21,26 Prozent des aktuellen Kurses von 49,1 EUR im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,36 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), bei dem der letzte Schlusskurs von 49,1 EUR ebenfalls unter dem Durchschnitt von 58,49 EUR liegt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.