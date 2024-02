Formula Systems 1985ADR-Anleger wird’s freuen!

Die Aktie des Unternehmens Formula wurde in einer technischen Analyse bewertet, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert. Dabei ergibt sich ein Durchschnitt von 25503,7 ILS für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 26760 ILS, was einem Unterschied von +4,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 24439,8 ILS liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+9,49 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Aktie von Formula also eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formula bei 35, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Formula-Aktie bei 33,73 Prozent, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Was die Dividendenrendite betrifft, so kann ein Investor, der sich für die Aktie von Formula entscheidet, eine Rendite in Höhe von 1,63 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,63 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls ein "Gut" in der Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Formula-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht gute Bewertungen erhält und sich in einem positiven Trend befindet.

