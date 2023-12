Formula Systems 1985ADR Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Bewertung hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV haben. Formula zeigt mit einem KGV von 35,66 eine ähnliche Bewertung wie der Durchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Meinungen zu Formula neutral sind, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Somit wird die Stimmung rund um die Aktie als "gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Formula eine Performance von 33,73 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +33,73 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsleistung der IT-Dienstleistungsbranche bedeutet. Auch im Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Formula um 33,73 Prozent über dem Durchschnitt. Entsprechend erhält die Aktie ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Formula investieren, können eine Dividendenrendite von 1,63 % erwarten, was 1,63 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "gut" bewertet, da die Dividenden höher ausfallen.