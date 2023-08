Formula One - The Liberty Media: Umsatz- und Gewinnsprung im dritten Quartal erwartet

In nur 71 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,80 Mrd. EUR erwartet die Formula One – The Liberty Media Aktie vom Analystenhaus eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 661,45 Mio. EUR, aber nun wird ein Sprung auf 817,79 Mio. EUR (+23,60 Prozent) prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um -19,40% auf 80,53 Mio. EUR fallen.

Für das gesamte Jahr zeigen sich Analysten optimistischer. Sie erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +25,60 Prozent und einen...