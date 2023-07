Formula One - The Liberty Media: Quartalszahlen und Kursentwicklung im Fokus der Aktionäre

In 116 Tagen wird Formula One – The Liberty Media, mit Sitz in Englewood, Vereinigte Staaten, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie beträgt 26,89 Mrd. EUR. Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Für das 3. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 636,28 Mio. EUR und wird nun auf einen Anstieg von +24,80 Prozent auf 794,18 Mio. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um 0,00% auf 96,11 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg von +28,10 Prozent und einem Gewinnrückgang von -83,70 Prozent auf 485,98 Mio. EUR bei der Formula One – The Liberty Media...