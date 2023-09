Formula One - The Liberty Media: Quartalszahlen und Gewinnprognosen im Fokus der Aktionäre

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre fragen sich, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

In 55 Tagen ist es soweit: Die Formula One – The Liberty Media Aktie wird nach Börsenschluss ihre neuesten Quartalszahlen präsentieren. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,35 Mrd. Euro richten sowohl Aktionäre als auch Analysten ihr Augenmerk gespannt auf diese Ergebnisse. Laut Datenanalyse prognostizieren Analystenhäuser aktuell ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Formula One – The Liberty Media noch 666,67 Mio. Euro, jetzt wird mit einem Anstieg um +26,00 Prozent auf...