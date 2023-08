Formula One - The Liberty Media: Quartalsergebnisse und Kursprognosen für das nächste Jahr

Nur noch 88 Tage, bis die Formula One – The Liberty Media ihr Quartalsergebnis für das dritte Quartal bekannt gibt. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Doch wie hat sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,77 Mrd. EUR wird die Formula One – The Liberty Media in 88 Tagen ihre neuen Quartalszahlen vorstellen. Die Prognosen der Analystenhäuser deuten auf ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 648,29 Mio. EUR, während nun ein Sprung um +25,50 Prozent auf 813,58 Mio. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um -16,10 Prozent auf 82,16 Mio. EUR fallen.

Langfristig sind die Analysten optimistisch gestimmt: Für das...