Formula One - The Liberty Media Quartalsbericht: Anstieg von Umsatz und Gewinn erwartet

In nur 112 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Die Spannung steigt: Welche Umsatz- und Gewinnzahlen können die Investoren erwarten? Und wie hat sich der Aktienkurs von Formula One – The Liberty Media im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens beeindruckende 15,29 Mrd. EUR. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden sicherlich sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf die Ergebnisse warten. Denn laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal signifikant ansteigen wird. Im 3. Quartal 2022 erwirtschaftete Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 636,85 Mio. EUR, während jetzt ein Sprung um beeindruckende...