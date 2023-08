Formula One - The Liberty Media Aktienkurs sinkt: Quartalsbilanz und Trendwende im Fokus

Im Gegenteil, der Kurs bewegt sich weiterhin nach unten und hat in den letzten Wochen Verluste verzeichnet. Die nächsten Widerstandsniveaus liegen bei 65,20 EUR und 70,10 EUR. Sollte der Aktienkurs diese Niveaus durchbrechen, könnte dies ein Zeichen für eine Trendwende sein.

Fazit:

Die Quartalsbilanz von Formula One – The Liberty Media wird in 90 Tagen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal steigen wird, während der Gewinn voraussichtlich fallen wird. Auf Jahressicht werden ebenfalls positive Veränderungen erwartet, mit einem höheren Umsatz und einem niedrigeren Gewinn im Vergleich zum Vorjahr.

Der Aktienkurs von Formula One – The Liberty Media ist in den letzten Wochen gesunken und zeigt derzeit einen stark negativen Trend. Die Charttechnik deutet auf keine Unterstützung hin.

Bei...