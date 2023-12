Formula One - The Liberty Media Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Liberty Media -Liberty Formula One-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 54,5 im neutralen Bereich, weshalb die Aktie auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Liberty Media -Liberty Formula One-Aktie.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen rund um die Liberty Media -Liberty Formula One-Aktie betrachtet. Die Kommentare waren neutral und auch die diskutierten Themen waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Liberty Media -Liberty Formula One-Aktie im neutralen Bereich liegen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Aktie einen Abstand von -6,57 Prozent vom GD200, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf. Somit wird der Kurs der Liberty Media -Liberty Formula One-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.