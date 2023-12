Formula One - The Liberty Media Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Liberty Media - Liberty Formula One-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 62,11 USD. Der letzte Schlusskurs von 58,63 USD liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie liegt bei 12,54, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamtbewertung auf "Gut" anhebt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Schlecht"-Rating, da die Stimmungslage der Anleger trübte und das Unternehmen weniger Beachtung erhielt.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Liberty Media - Liberty Formula One-Aktie ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse "Neutral" und das Anleger-Sentiment "Gut" ausfällt.

Formula One - The Liberty Media kaufen, halten oder verkaufen?

