Formula One - Quartalszahlen und Vorjahresvergleich: Warten auf starke Umsatzsteigerung trotz negativem Aktientrend

39 Tage trennen uns noch von der Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 3. Quartal von Formula One – The Liberty Media, einem Unternehmen mit Sitz in Englewood, USA. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Zahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie auf 13,47 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben und sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein starkes Umsatzplus geben wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Formula One – The Liberty Media 675,82 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +26,00 Prozent auf 851,23 Mio. EUR erwartet...