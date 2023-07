Formula One - Quartalsbilanz und Umsatzprognose: Analysten erwarten steigende Umsätze trotz Gewinnrückgang

In 115 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Analysten erwarten einen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal und eine Veränderung des Gewinns. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet.

Die aktuellen Schätzungen der Analysten zeigen, dass der Umsatz im 3. Quartal voraussichtlich um +24,80 Prozent auf 794,63 Mio. EUR steigen wird. Der Gewinn soll sich jedoch um -83,70 Prozent auf 96,16 Mio. EUR verringern.

Auf Jahressicht wird ein Anstieg des Umsatzes um +28,10 Prozent und eine Verringerung des Gewinns um -83,70 Prozent erwartet. Der Gewinn pro Aktie soll auf 1,80 EUR fallen.

Die Schätzungen der Experten deuten darauf hin, dass die Aktie von Formula One – The Liberty Media innerhalb von 12...