Formula One - Liberty Media stellt Quartalszahlen vor: Umsatzprognose und Aktienkursentwicklung im Fokus

Formula One – The Liberty Media, das Unternehmen mit Sitz in Englewood, Vereinigte Staaten, wird in 43 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre warten gespannt auf die Zahlen und möchten wissen, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,63 Mrd. EUR wird erwartet, dass Formula One – The Liberty Media gute Quartalszahlen präsentieren wird. Die Analystenhäuser prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 671,53 Mio. EUR und es wird nun mit einem Anstieg um +26,00 Prozent auf 845,82 Mio. EUR gerechnet. Beim Gewinn hingegen wird ein Rückgang um -35,50% auf 65,42...