Formula One - Liberty Media stellt in 114 Tagen Quartalszahlen vor: Umsatzwachstum und Kursgewinn erwartet

In 114 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media mit Sitz in Englewood, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 15,28 Mrd. EUR.

Die Analysten rechnen mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 636,64 Mio. EUR und es wird jetzt mit einem Umsatzsprung um +24,80 Prozent auf 794,63 Mio. EUR gerechnet.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen Anstieg des Umsatzes um +28,10 Prozent und einen Rückgang des Gewinns um -83,70 Prozent auf 486,30 Mio. EUR.

Die Schätzungen der Quartalszahlen werden von Aktionären teilweise nicht vorab berücksichtigt und der Kurs hat sich in den letzten 30 Tagen um -5,43% verändert.

Analysten schätzen den...