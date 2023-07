Formula One - Liberty Media bereitet Quartalsbilanz vor: Umsatzplus und Aktienentwicklung erwartet

In 104 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie beträgt derzeit 15,08 Mrd. EUR. In den letzten Quartalen konnte das Unternehmen seinen Umsatz kontinuierlich steigern, und auch für das aktuelle Quartal wird ein starkes Umsatzplus erwartet. Während im 3. Quartal 2022 ein Umsatz von 647,36 Mio. EUR erzielt wurde, wird nun mit einem Anstieg um +24,80 Prozent auf 808,02 Mio. EUR gerechnet. Beim Gewinn wird hingegen mit einer leichten Abnahme um 0,00% auf 97,78 Mio. EUR gerechnet.

Für das Gesamtjahr zeigen sich die Analysten optimistisch und erwarten einen...