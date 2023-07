Formula One - Liberty Media: Quartalszahlen mit starkem Umsatzwachstum erwartet

ARTIKEL:

In etwas mehr als drei Monaten wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Aktionären die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Spannend ist dabei vor allem, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen gerechnet werden kann, sowie wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Nur noch 101 Tage sind es bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Formula One – The Liberty Media. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 15,22 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Analysen deuten darauf hin, dass im Vergleich zum Vorquartal ein deutlicher Umsatzanstieg zu erwarten ist. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 649,01 Millionen Euro. Nun wird ein Sprung um +24,80 Prozent auf 810,07 Millionen...