Formula One - Liberty Media Quartalszahlen erwartet: Steigender Umsatz und sinkender Gewinn prognostiziert

Formula One – The Liberty Media präsentiert in 82 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf den Umsatz und Gewinn des Unternehmens. Im Vergleich zum Vorjahr könnte sich die Formula One – The Liberty Media Aktie verändern.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie beträgt 14,74 Mrd. EUR. In wenigen Wochen werden die neuen Zahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal steigen wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 655,58 Mio. EUR, nun wird ein Anstieg um +24,20 Prozent auf 814,09 Mio. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um -19,40% auf 79,81 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen die Prognosen der Analysten einen positiven Trend: Der Umsatz soll um +26,20...