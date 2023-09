Formula One - Liberty Media Quartalszahlen: Umsatzsteigerung erwartet, Gewinnprognose zeigt Rückgang

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Aktionären und Analysten die Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Die Erwartungen sind hoch: Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich gestiegen ist. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 666,67 Millionen Euro, für dieses Quartal wird mit einem Anstieg um 26 Prozent auf 839,70 Millionen Euro gerechnet. Beim Gewinn hingegen wird ein Rückgang um 35,50 Prozent auf 64,95 Millionen Euro prognostiziert.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um 26,20 Prozent steigen und der Gewinn um 64,70 Prozent fallen auf insgesamt 331,19 Millionen Euro. Trotz des Rückgangs bleibt der Gewinn weiterhin positiv.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Zahlen bleibt...