Formula One - Liberty Media Quartalszahlen: Erwartungen und Prognosen der Analysten

In knapp sechs Wochen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Derzeit dauert es nur noch 42 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen für die Formula One – The Liberty Media Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,63 Mrd. Euro wird der Bericht nach Börsenschluss erwartet. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen der Analystenhäuser deuten auf ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 erzielte Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 671,53...