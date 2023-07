Formula One - Liberty Media Quartalszahlen in 108 Tagen: Analysten erwarten starkes Umsatzwachstum

In 108 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, USA, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Formula One – The Liberty Media Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,43 Mrd. EUR und präsentiert nach Börsenschluss ihre neuen Quartalszahlen in nur noch 108 Tagen. Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 642,64 Mio. EUR, während nun ein Anstieg um +24,80 Prozent auf 802,13 Mio. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um -0,00 Prozent auf 97,07 Mio. EUR zurückgehen.

Aufs ganze Jahr gesehen sind die Prognosen der Analysten eher positiv...