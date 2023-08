Formula One - Liberty Media Quartalsprognosen: Umsatzwachstum und Gewinnausichten in Sicht

Das Unternehmen Formula One – The Liberty Media mit Sitz in Englewood, USA wird in 97 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie liegt bei beeindruckenden 15,37 Mrd. EUR. Die Anleger und Analysten warten gespannt auf die neuen Zahlen, denn laut aktuellen Datenanalysen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 648,79 Mio. EUR, während nun mit einem Anstieg um +24,80 Prozent auf insgesamt 809,80 Mio. EUR gerechnet wird.

Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um -82,30...