Formula One - Liberty Media Quartalsprognose: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnrückgang

In weniger als zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Formula One – The Liberty Media seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie bei 14,39 Mrd. EUR. An diesem Punkt stehen wir nur noch 59 Tage vor dem Veröffentlichungstermin der Quartalszahlen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen lassen darauf schließen, dass im Vergleich zum Vorquartal ein starker Umsatzanstieg zu erwarten ist. Im dritten Quartal des Jahres 2022 wurde ein Umsatz von 668,10 Mio. EUR erzielt, während nun eine Steigerung um +25,40 Prozent auf 837,92 Mio....