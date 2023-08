Formula One - Liberty Media Quartalsbilanz: Umsatz- und Gewinnschätzungen im Fokus

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media mit Sitz in den USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entwickelt hat.

Nach dem aktuellen Stand der Dinge verbleiben noch 89 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 14,87 Mrd. EUR. Für Aktionäre und Analysten ist dies ein wichtiger Termin, denn laut Datenanalyse wird für das dritte Quartal ein deutlicher Anstieg des Umsatzes erwartet. Im Vorquartal betrug der Umsatz von Formula One – The Liberty Media 648,29 Mio. EUR, nun wird mit einem Sprung um +25,50 Prozent auf 813,58...