Formula One - Liberty Media: Quartalsbilanz in Sicht, +26% Umsatzsprung erwartet trotz Gewinnrückgang

ARTIKEL:

In knapp sieben Wochen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, USA seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und wollen wissen, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Aktie von Formula One – The Liberty Media hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 14,43 Mrd. EUR. Am Ende des Börsentages in 49 Tagen werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Investoren als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Für das dritte Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 666,67 Mio. EUR, jetzt wird ein Sprung um +26,00 Prozent auf 839,70 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll...