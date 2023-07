Formula One - Liberty Media Quartalsbilanz: Erwartete Umsatzsprung von +24,80% und Gewinnrückgang

In 118 Tagen wird Formula One – The Liberty Media seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen Umsatzsprung von +24,80 Prozent im Vergleich zum Vorquartal verzeichnet und der Gewinn um 0,00% auf 98,03 Mio. EUR fällt.

Analysten sind optimistisch und prognostizieren für das gesamte Jahr einen Umsatzanstieg von +28,10 Prozent und einen Gewinnrückgang von -83,70 Prozent auf 497,45 Mio. EUR. Trotz des Rückgangs bleibt der Gewinn positiv.

In den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um -3,48% gefallen. Die Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf rund 75,04 EUR mit einer potenziellen Rendite von +10,94%.

Charttechnisch gesehen gibt es kurzfristig Unterstützung für die Formula One – The Liberty Media Aktie.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Quartalszahlen...