Formula One - Liberty Media Quartalsbilanz: Analysten erwarten Umsatzwachstum trotz sinkendem Gewinn

Formula One – The Liberty Media wird in 99 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem Umsatzplus von +24,80 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn soll um 0,00% fallen auf 98,00 Mio. EUR.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen Umsatzanstieg von +28,20 Prozent und einen Gewinnrückgang von -82,30 Prozent auf 497,25 Mio. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 1,84 EUR liegen.

Die Reaktion der Aktionäre bleibt abzuwarten. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -1,91% verändert.

Gemäß den Schätzungen der Experten könnte der Aktienkurs innerhalb von 12 Monaten bei 75,44 EUR stehen und somit einen Gewinn von +14,52% bedeuten.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Formula One – The Liberty Media und der Gleitende Durchschnitt bietet keine...