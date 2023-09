Formula One - Liberty Media: Quartalsbilanz in 66 Tagen erwartet, Umsatzprognose steigt um +25,40%

In 66 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 14,48 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss am Tag der Veröffentlichung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten rechnen damit, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich erhöhen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 663,45 Mio. EUR, während nun ein Sprung um +25,40 Prozent auf 832,09 Mio. EUR erwartet wird.

Auch beim Gewinn gibt es eine Prognose: Es wird erwartet, dass dieser um -19,40 Prozent fällt und einen Wert von 80,77 Mio. EUR erreicht.

Auf Jahressicht...