Formula One - Liberty Media Quartalsbilanz in 113 Tagen: Aktionäre und Analysten erwarten Umsatzplus

In 113 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Formula One – The Liberty Media im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 15,29 Mrd. EUR steht die Formula One – The Liberty Media Aktie kurz vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen in den Startlöchern. Sowohl Aktionäre als auch Analysten blicken gespannt auf die Ergebnisse. Das daten analyse-Analysehaus prognostiziert gegenwärtig ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während Formula One – The Liberty Media im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 636,85 Mio. EUR erzielte,...