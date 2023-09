Formula One - Liberty Media Quartalsbericht Erwartungen: Umsatz- und Gewinnprognose steigen

In knapp einem Monat wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus Englewood, USA, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aktie des Unternehmens hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 14,58 Mrd. EUR und die neuen Quartalszahlen werden nach Börsenschluss präsentiert. Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 669,03 Mio. EUR und nun wird ein Anstieg um +26,00 Prozent auf 842,67 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -35,50 Prozent auf 65,18 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher optimistisch: Der Umsatz soll um +26,20 Prozent steigen...