Formula One - Liberty Media Quartalsbericht: Analysten prognostizieren starkes Umsatzplus trotz Gewinnrückgang

In 92 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Quartalsbericht für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um 0,00% fallen.

Die Analysten sind auf Jahressicht optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +28,00 Prozent sowie einen Rückgang des Gewinns um -82,30 Prozent. Dennoch bleibt der Gewinn weiterhin positiv.

Die Aktionäre haben bereits teilweise auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert, indem sich der Aktienkurs in den letzten 30 Tagen um +0,82% verändert hat.

Laut Analysten soll der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten bei 75,44 EUR liegen, was einem potentiellen Gewinn von +13,87% entspricht.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig mit einem Widerstand bei Formula One...