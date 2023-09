Formula One - Liberty Media Quartalsbericht: Aktionäre & Analysten erwarten Umsatzwachstum

ARTIKEL:

In 58 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und fragen sich, wie sich die Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Bis zum Veröffentlichungstermin der Quartalszahlen sind es nur noch 58 Tage. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,28 Mrd. EUR wird erwartet, dass die neue Bilanz der Formula One – The Liberty Media Aktie große Aufmerksamkeit erhält. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse erwarten Analystenhäuser ein deutliches Wachstum des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Formula One – The Liberty Media noch 668,10 Mio. EUR, während nun ein...