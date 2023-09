Formula One - Liberty Media: Erwartung hoher Umsatzsteigerung von +25,40% im 3. Quartal

ARTIKEL:

In knapp 68 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media aus den Vereinigten Staaten seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen erwartet werden können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung der Formula One – The Liberty Media Aktie beträgt derzeit 14,17 Milliarden Euro. Nach Börsenschluss werden in 68 Tagen die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 658,01 Millionen Euro, doch nun wird ein Anstieg um +25,40 Prozent auf 825,28 Millionen Euro...