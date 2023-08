Formula One - Liberty Media: Erwartete Quartalszahlen und Einfluss auf Aktienkurs

In 74 Tagen wird Formula One – The Liberty Media, mit Sitz in Englewood, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und wie sich die Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 13,91 Mrd. EUR stellen sich alle die Frage: Was können wir von den neuen Quartalszahlen erwarten? Die Analysten rechnen derzeit mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 662,88 Mio. EUR. Nun wird ein Sprung um +23,60 Prozent auf 819,56 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um -19,40 Prozent fallen und bei 80,70 Mio. EUR liegen.

Für das gesamte Jahr sind die Analysten eher...