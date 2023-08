Formula One - Liberty Media Aktie: Umsatz- und Gewinnprognose für Q3 Übertrifft Erwartungen

In exakt 95 Tagen wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media, mit Sitz in Englewood, USA, die Geschäftszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt, welcher Umsatz und Gewinn zu erwarten sind. Zudem interessiert sie die Entwicklung der Formula One – The Liberty Media Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit sind es nur noch 95 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der Formula One – The Liberty Media Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 15,44 Mrd. EUR erwartet Anleger und Analysten ein spannendes Ergebnis. Die Datenanalyse zeigt gegenwärtig eine positive Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal voraus. Im dritten Quartal 2022 erzielte Formula One – The Liberty Media einen Umsatz von 648,79 Mio. EUR, während nun ein Sprung um +24,80 Prozent auf 809,80 Mio. EUR...