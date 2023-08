Formula One: Erwarteter Umsatzanstieg von 25,60%, trotz Gewinnrückgang - Quartalszahlen in 81 Tagen

Formula One – The Liberty Media wird in 81 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen.

Auf Jahressicht wird ein Umsatzanstieg von +25,60% und ein Gewinnrückgang von -62,80% erwartet.

Aktionäre zeigen sich derzeit eher skeptisch und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um -9,02% gesunken.

DETAILS:

Formula One – The Liberty Media, das Unternehmen hinter der Formel 1 mit Sitz in Englewood, USA, wird in nicht mehr als 81 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Die Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse und haben hohe Erwartungen. Laut aktuellen Analysen soll Formula One – The Liberty Media im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg des Umsatzes von +23,60% verzeichnen. Im dritten Quartal des letzten Jahres betrug der Umsatz noch 656,66 Mio. EUR und nun wird...