Formula One: Erwartete Quartalsbericht-Prognose könnte Aktienkurs um 19,21% steigen lassen

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen Formula One – The Liberty Media seinen Aktionären den Quartalsbericht für das dritte Quartal präsentieren. Die Investoren sind gespannt, wie hoch der Umsatz und Gewinn ausfallen werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,89 Mrd. EUR erwartet die Formula One – The Liberty Media Aktie große Aufmerksamkeit bei der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes geben wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 655,58 Mio. EUR und nun wird mit einem Sprung um +24,20% auf 814,09 Mio. EUR gerechnet. Beim Gewinn hingegen wird voraussichtlich ein Rückgang um -19,40% auf 79,81 Mio. EUR erwartet.

Für das...