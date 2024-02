Formula Aktie: Das wird teuer!

In den letzten vier Wochen wurde bei Formula eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt dazu, dass die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert, daher erhält die Aktie insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Formula-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 25486,7 ILS angegeben. Der letzte Schlusskurs von 25350 ILS weicht nur um -0,54 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 24105,6 ILS über dem gleitenden Durchschnitt (+5,16 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Formula-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 1,63 Prozent hat Formula derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%). Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Formula überwiegend negativ war, wenn man die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien betrachtet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung. Daher wird Formula hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.