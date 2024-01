Formula Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Formula zeigt sich in verschiedenen Bereichen positiv bewertet. Zum einen ergibt sich eine Dividendenrendite von 1,63 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet schneidet Formula gut ab. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Formula in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 33,73 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,73 Prozent im Branchenvergleich für Formula, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht) als auch nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (eine "Neutral"-Bewertung).

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Formula, basierend auf Dividendenrendite, Sentiment und Buzz im Internet und der Branchenvergleich des Aktienkurses.