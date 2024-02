Formula Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Formula eine Rendite von 33,73 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 33,73 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, und Formula liegt derzeit 33,73 Prozent über diesem Wert.

Die Formel-Aktie wird anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI bewertet die Aktie als neutral, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Formula auch in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Formula derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Formula-Aktie um 8,57 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von +12,39 Prozent auf einen positiven Trend hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung der Aktie auf kurzfristigerer Basis führt.

Insgesamt erhält die Formula-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.