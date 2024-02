Formula Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formula beträgt 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Nach den fundamentalen Kriterien ist die Aktie von Formula weder unterbewertet noch überbewertet und wird daher neutral bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Formula investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 1,63 % profitieren, was einem Mehrertrag von 1,63 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen entspricht. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit höher aus, und die Ausschüttungspolitik des Konzerns wird als gut bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 25503,7 ILS für die Formula-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26760 ILS, was einem Unterschied von +4,93 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 24439,8 ILS liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,49 Prozent), was zu einer guten Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Formula liegt aktuell bei 27,84 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine gute Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 34,06, was darauf hinweist, dass Formula weder überkauft noch überverkauft ist, und daher neutral bewertet wird. Insgesamt erhält das Formula-Wertpapier somit eine gute Bewertung in diesem Abschnitt.