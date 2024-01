FormPipe Software AB Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Formpipe Software liegt bei 16,13, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,63, was auf eine "neutral" Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Formpipe Software daher als "gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Formpipe Software diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt seit vier Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Formpipe Software-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 25,73 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,1 SEK liegt, was einem Unterschied von +5,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,28 SEK) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,2 Prozent). Somit erhält die Formpipe Software-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Formpipe Software-Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "neutral".