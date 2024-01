FormPipe Software AB Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der Formpipe-Software-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 16, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,23, was darauf hindeutet, dass die Formpipe-Software hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Formpipe-Software ein "Gut"-Rating.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Formpipe-Software-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 25,75 SEK. Der letzte Schlusskurs von 27,2 SEK liegt deutlich darüber (Unterschied +5,63 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,4 SEK) zeigt, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Formpipe-Software-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Formpipe-Software veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Formpipe-Software, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Formpipe-Software wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" beim langfristigen Stimmungsbild führt.