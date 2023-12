FormPipe Software AB Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Formpipe Software-Aktie wird in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 25,61 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 24,7 SEK liegt, was einem Unterschied von -3,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 24,93 SEK nahe dem letzten Schlusskurs (-0,92 Prozent), was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen zeigt, dass die Marktteilnehmer größtenteils neutral eingestellt waren. Positiven Themen wurde an einem Tag besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt, während es keine negativen Diskussionen gab. Auf dieser Basis erhält Formpipe Software eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Abschließend wird die Formpipe Software-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,17 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 49 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Formpipe Software auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.