FormFactor Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Formfaktor-RSI liegt derzeit bei 36,32, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 41,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Formfaktor diskutiert. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich ebenfalls ein überwiegend positives Interesse der Anleger. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Analysten haben Formfaktor in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 positiven, 2 neutralen und keiner negativen Einstufung versehen. Das führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -14,09 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral" auf Basis der Analystenbewertungen.

Im Branchenvergleich hat Formfaktor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 84,08 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche im Durchschnitt um 25,55 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +58,53 Prozent für Formfaktor. Der Informationstechnologiesektor hatte eine mittlere Rendite von 9,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Formfactor um 74,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Formfaktor ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.