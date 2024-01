FormFactor Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell weist der RSI der Formfactor-Aktie mit einem Wert von 100 darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formfactor 1037, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,49 als überbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Formfactor folglich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Formfactor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 12,92 Prozent höher liegt als der aktuelle Kurs. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Formfactor-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.