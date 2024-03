FormFactor Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Formfactor-Aktie zeigt gemischte Signale in verschiedenen Analysekategorien. In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Rendite von 0 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,99 % liegt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 56,77 und der RSI25 bei 39, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 219,22 deutlich über dem Branchenmittel von 73,59 liegt und somit als überbewertet gilt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Formfactor-Aktie bei 36,2 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 43,83 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 41,29 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Insgesamt erhält die Formfactor-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysekategorien, mit einer unterdurchschnittlichen Dividendenrendite, einer neutralen RSI-Bewertung, einer überbewerteten fundamentalen Analyse und positiven trendfolgenden Indikatoren.