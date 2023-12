FormFactor Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Formfaktor: Aktie mit gemischter Analysteneinschätzung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Formfaktor liegt derzeit bei 989,89, was über dem Branchendurchschnitt von 68,65 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Formfaktor beträgt 16,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut".

Die Analysten schätzen die Aktie von Formfaktor langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 2 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 34,67 USD, was einer Erwartung von -13,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Bewertungen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten konnte Formfaktor eine Performance von 61,85 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 6,01 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +55,84 Prozent für Formfaktor im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat Formfaktor mit einer Überperformance von 61,88 Prozent eine starke Leistung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.