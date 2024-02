FormFactor Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Formfactor hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3899,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -3842,29 Prozent im Branchenvergleich für Formfactor bedeutet. Zudem hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 576,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Formfactor um 519,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen rund um Formfactor auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Formfactor bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Vom fundamentalen Standpunkt aus gilt die Aktie von Formfactor als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 1010,59 insgesamt 1287 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 72,87 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt der Formfactor-RSI 29,38, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild wird ein Rating von "Gut" vergeben.