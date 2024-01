FormFactor Aktie: Eine neue Chance!

Die Formfactor-Aktie hat sich mit einem Kurs von 41,71 USD um +12,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +25,75 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Formfactor in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Formfactor derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Der Unterschied beträgt 2,14 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,14 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Formfactor liegt bei 33,41, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,7, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.